Биография

Наталия Житкова – актриса театра и кино, родилась в конце 1978 года в Северной столице. Родители не имели никакого отношения к миру искусства. Отец – капитан подводной лодки «Акула», а мама работала архитектором. Житкова окончила школу с углубленным изучением английского языка. Актерскую профессию девушка получила в знаменитой МХАТовской студии. Ее преподавателями были А. Леонтьев и И. Золотовицкий. После получения диплома играла на театральной сцене в «Et-Cetere» у Александра Калягина. На счету Житковой несколько десятков театральных персонажей, в том числе в постановках «Приключения Фандорина», «Шальные деньги», «Парижский романс», «Золотой дракон». Со своим будущим мужем Наталия встретилась в театре. Роман – профессиональный музыкант, играет на нескольких инструментах. Первые роли в кино Житкова получила в начале нового века. Она снялась в кинолентах «Северное сияние», «Развод и девичья фамилия», «Вызов», «Собачья работа». В телесериале «Земский доктор» и во всех его многочисленных продолжениях актриса талантливо сыграла роль фельдшера Раисы. В 2016-2017 годах Наталия Житкова снялась в фильме «Последний лепесток» и сериалах «На месте» и «Неизвестный».