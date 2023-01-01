Ольга Медынич
- Карьера
- Актриса
- Дата рождения
- 16 декабря 1981 г. (43 года)
Биография
Ольга Медынич — российская актриса театра, кино и телевидения. Обладательница премий «Золотой софит» и «Муза Петербурга». Родилась в Ленинграде 16 декабря 1981 года. Окончила Санкт-Петербургскую академию театрального искусства, по профессии является актрисой театра кукол. Охотно играла на сцене, в том числе и в учебных спектаклях, а в 2004 году присоединилась к составу Молодежного театра на Фонтанке. Первую популярность получила после номера «Вешалка», с которым она выступала на Московском конкурсе эстрады имени Бориса Брунова. В 2012 году переехала в столицу и сосредоточилась на карьере в кино. Сегодня фильмография Ольги Медынич насчитывает более 55 работ. Актрису можно встретить в таких проектах, как «Мужчина в моей голове», «Ищу жену с ребенком», «Возвращение Синбада», «Вампиры средней полосы», «Колыбель над бездной», «Одноклассницы», «Вы все меня бесите». Также сыграла в комедиях «#вмаскешоу» и «Погнали».
Фильмография
Актриса
- 8.0
Кто быстрее2024
- 8.9
Страсти по Матвею2023, 120 мин
- 9.5
Мастодонт2023
- 9.0
Крутая перемена2023
- 8.4
Родители строгого режима2022, 76 минБесплатно
- 8.8
Вампиры средней полосы. Новогодняя серия2021, 64 мин
- 9.4
Вампиры средней полосы2021
- 7.2
#вмаскешоу2020Бесплатно
- 8.9
Погнали! (2020)2020
- 8.6
Везучий случай2016, 89 мин
- 8.4
Все включено 22013, 95 мин
- 8.6
Одноклассницы2013, 97 минБесплатно
- 8.5
Джентльмены, удачи!2012, 95 минБесплатно
- 8.9
All inclusive, или Все включено2011, 92 мин