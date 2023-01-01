Биография

Ольга Медынич — российская актриса театра, кино и телевидения. Обладательница премий «Золотой софит» и «Муза Петербурга». Родилась в Ленинграде 16 декабря 1981 года. Окончила Санкт-Петербургскую академию театрального искусства, по профессии является актрисой театра кукол. Охотно играла на сцене, в том числе и в учебных спектаклях, а в 2004 году присоединилась к составу Молодежного театра на Фонтанке. Первую популярность получила после номера «Вешалка», с которым она выступала на Московском конкурсе эстрады имени Бориса Брунова. В 2012 году переехала в столицу и сосредоточилась на карьере в кино. Сегодня фильмография Ольги Медынич насчитывает более 55 работ. Актрису можно встретить в таких проектах, как «Мужчина в моей голове», «Ищу жену с ребенком», «Возвращение Синбада», «Вампиры средней полосы», «Колыбель над бездной», «Одноклассницы», «Вы все меня бесите». Также сыграла в комедиях «#вмаскешоу» и «Погнали».