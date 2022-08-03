Джентльмены, удачи! (фильм, 2012) смотреть онлайн бесплатно
О фильме
Детский аниматор внедряется в банду уголовников. Сергей Безруков и Гоша Куценко в новогодней интерпретации советской классики от продюсера Тимура Бекмамбетова.
Молодой актер Леша Трешкин, который работает аниматором в детском центре, в канун Нового года попадает в отделение полиции. Выясняется, что жизнерадостный хипстер — двойник опасного преступника по прозвищу Смайлик. Уголовника разыскивают за похищение доспехов Золотого воина из петербургского музея, и сотрудник полиции Ирина Славина убеждает Трешкина помочь следствию поймать вора. Так безобидный аниматор Леша отправляется в Египет на встречу с подельниками Смайлика.
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Рейтинг
- АБРежиссёр
Александр
Баранов
- Режиссёр
Дмитрий
Киселёв
- Актёр
Сергей
Безруков
- Актёр
Гоша
Куценко
- АБАктёр
Антон
Богданов
- Актриса
Марина
Петренко
- ДБАктёр
Дато
Бахтадзе
- КЖАктёр
Кирилл
Жандаров
- Актёр
Валентин
Смирнитский
- ТБАктёр
Толепберген
Байсакалов
- Актриса
Ольга
Медынич
- ИИАктёр
Иван
Ивашкин
- СССценарист
Слава
Сэ
- РНСценарист
Роман
Непомнящий
- Продюсер
Тимур
Бекмамбетов
- Продюсер
Ива
Стромилова
- АРПродюсер
Александра
Ремизова
- Продюсер
Михаил
Зубко
- ККХудожник
Константин
Карпов
- ГКХудожник
Георгий
Колотыгин
- НБМонтажёр
Николай
Булыгин
- МУМонтажёр
Максим
Урманов
- РГОператор
Рамунас
Грейчюс
- ЮПКомпозитор
Юрий
Потеенко