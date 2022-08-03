Джентльмены, удачи!
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Джентльмены, удачи!

Джентльмены, удачи! (фильм, 2012) смотреть онлайн бесплатно

8.62012, Джентльмены, удачи!
Комедия, Криминал95 мин6+

О фильме

Детский аниматор внедряется в банду уголовников. Сергей Безруков и Гоша Куценко в новогодней интерпретации советской классики от продюсера Тимура Бекмамбетова.

Молодой актер Леша Трешкин, который работает аниматором в детском центре, в канун Нового года попадает в отделение полиции. Выясняется, что жизнерадостный хипстер — двойник опасного преступника по прозвищу Смайлик. Уголовника разыскивают за похищение доспехов Золотого воина из петербургского музея, и сотрудник полиции Ирина Славина убеждает Трешкина помочь следствию поймать вора. Так безобидный аниматор Леша отправляется в Египет на встречу с подельниками Смайлика.

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Страна
Россия
Жанр
Комедия, Криминал
Качество
Full HD
Время
95 мин / 01:35

Рейтинг

3.0 КиноПоиск
2.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Джентльмены, удачи!»