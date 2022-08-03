Детский аниматор внедряется в банду уголовников. Сергей Безруков и Гоша Куценко в новогодней интерпретации советской классики от продюсера Тимура Бекмамбетова.



Молодой актер Леша Трешкин, который работает аниматором в детском центре, в канун Нового года попадает в отделение полиции. Выясняется, что жизнерадостный хипстер — двойник опасного преступника по прозвищу Смайлик. Уголовника разыскивают за похищение доспехов Золотого воина из петербургского музея, и сотрудник полиции Ирина Славина убеждает Трешкина помочь следствию поймать вора. Так безобидный аниматор Леша отправляется в Египет на встречу с подельниками Смайлика.



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