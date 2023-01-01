Биография

Кирилл Жандаров – актер кино и театра. Критики отмечают его внимание к деталям при создании образов, а также умение полностью перевоплотиться в своего героя. Родился будущий артист в г. Ломоносове. С детских лет Кирилл увлекался искусством, а кроме того, имел яркую внешность и выделялся незаурядными способностями. Первые роли Кирилл Жандаров сыграл в театре в школе. Родители Жандарова хотели видеть сына юристом и мечтали о том, чтобы он получил «серьезную» специальность. Однако молодой человек определился с выбором учебного заведения и после получения аттестата решил освоить актерскую специальность. В Санкт-Петербург Кирилл отправился вместе с матерью, которая решила поддержать сына. Став студентом Академии театрального искусства, Кирилл превосходно учился и зарекомендовал себя как мастер перевоплощения. Карьера Кирилла Жандарова началась с небольшой роли в кинофильме «Три цвета любви», а знаменитым актер стал после того, как исполнил роль Дмитрия в «Доярке из Хацапетовки». В его активе есть и отрицательные герои, и откровенные злодеи, и герои-любовники. По собственному признанию актера, его интересует психология самых разных персонажей.