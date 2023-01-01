Кирилл Жандаров
- Карьера
- Актёр
- Дата рождения
- 29 марта 1983 г. (41 год)
Биография
Кирилл Жандаров – актер кино и театра. Критики отмечают его внимание к деталям при создании образов, а также умение полностью перевоплотиться в своего героя. Родился будущий артист в г. Ломоносове. С детских лет Кирилл увлекался искусством, а кроме того, имел яркую внешность и выделялся незаурядными способностями. Первые роли Кирилл Жандаров сыграл в театре в школе. Родители Жандарова хотели видеть сына юристом и мечтали о том, чтобы он получил «серьезную» специальность. Однако молодой человек определился с выбором учебного заведения и после получения аттестата решил освоить актерскую специальность. В Санкт-Петербург Кирилл отправился вместе с матерью, которая решила поддержать сына. Став студентом Академии театрального искусства, Кирилл превосходно учился и зарекомендовал себя как мастер перевоплощения. Карьера Кирилла Жандарова началась с небольшой роли в кинофильме «Три цвета любви», а знаменитым актер стал после того, как исполнил роль Дмитрия в «Доярке из Хацапетовки». В его активе есть и отрицательные герои, и откровенные злодеи, и герои-любовники. По собственному признанию актера, его интересует психология самых разных персонажей.
Фильмография
Актёр
- 7.7
Право на лево2024, 84 мин
- 9.1
И снова здравствуйте!2022
- 9.0
Осторожно, дети!2020, 81 мин
- 8.6
Тариф «Счастливая семья»2013, 89 минБесплатно
- 9.1
Счастливый маршрут2013, 90 минБесплатно
- 8.6
Любовь на четырех колесах2013, 95 минБесплатно
- 8.5
Джентльмены, удачи!2012, 95 минБесплатно
- 8.7
Однажды в Новый год2011, 88 минБесплатно
- 9.0
Пусть говорят2011Бесплатно
- 8.2
Деревенский романс2009Бесплатно
- 8.9
Надежда как свидетельство жизни2008Бесплатно
- 9.3
Доярка из Хацапетовки 2: Вызов судьбе2008Бесплатно