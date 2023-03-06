Тариф «Счастливая семья» (фильм, 2013) смотреть онлайн бесплатно
8.72013, Тариф «Счастливая семья»
Мелодрама89 мин18+
О фильме
Нина получает известие о том, что ее дедушка Павел Алексеевич Назаров попал в больницу с обширным инфарктом. Девушка срочно выезжает в Старосельск, чтобы выяснить, что случилось с ее дедом.
Когда Нина приезжает в городок, к ней начинают проявлять внимания ее бывший одноклассник, хамоватый предприниматель Славик, и приемник ее деда на должности директора школы, неуверенный в себе Антон. Да еще к ней по пустякам каждый раз придирается оперативник Виктор.
Рейтинг
6.0 КиноПоиск
- АЧРежиссёр
Алина
Чеботарева
- МААктриса
Мария
Андреева
- Актёр
Алексей
Анищенко
- СРАктёр
Сергей
Романюк
- КЖАктёр
Кирилл
Жандаров
- ЕКАктёр
Евгений
Капорин
- СЖАктёр
Сергей
Журавлев
- ВСАктриса
Виктория
Смачелюк
- Актриса
Любава
Грешнова
- ДЛАктриса
Дарина
Лобода
- ОРАктриса
Ольга
Радчук
- ИТСценарист
Иван
Тарифов
- МБСценарист
Мария
Бек
- ЕБСценарист
Елена
Бойко
- ИЗПродюсер
Ирина
Заря
- Продюсер
Александр
Робак
- ПКХудожник
Петр
Корягин
- СБОператор
Сергей
Борденюк
- РДКомпозитор
Роман
Дудчик