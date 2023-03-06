Тариф «Счастливая семья»
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Тариф «Счастливая семья»

Тариф «Счастливая семья» (фильм, 2013) смотреть онлайн бесплатно

8.72013, Тариф «Счастливая семья»
Мелодрама89 мин18+

О фильме

Нина получает известие о том, что ее дедушка Павел Алексеевич Назаров попал в больницу с обширным инфарктом. Девушка срочно выезжает в Старосельск, чтобы выяснить, что случилось с ее дедом.

Когда Нина приезжает в городок, к ней начинают проявлять внимания ее бывший одноклассник, хамоватый предприниматель Славик, и приемник ее деда на должности директора школы, неуверенный в себе Антон. Да еще к ней по пустякам каждый раз придирается оперативник Виктор.

Страна
Россия
Жанр
Мелодрама
Качество
Full HD
Время
89 мин / 01:29

Рейтинг

6.0 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа фильма «Тариф «Счастливая семья»»