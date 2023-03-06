Нина получает известие о том, что ее дедушка Павел Алексеевич Назаров попал в больницу с обширным инфарктом. Девушка срочно выезжает в Старосельск, чтобы выяснить, что случилось с ее дедом.



Когда Нина приезжает в городок, к ней начинают проявлять внимания ее бывший одноклассник, хамоватый предприниматель Славик, и приемник ее деда на должности директора школы, неуверенный в себе Антон. Да еще к ней по пустякам каждый раз придирается оперативник Виктор.

