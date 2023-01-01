Биография

Александр Робак — российский актер, продюсер и режиссер. Родился в городе Златоуст 28 декабря 1973 года. Еще в школе будущий кинодеятель начал посещать драмкружок. После его окончания он стал студентом Ярославского государственного театрального института. До 1998 года артист работал в Московском академическом театре имени Маяковского, но мечтал сниматься в кино. Кинематографическим дебютом Александра Робака стала картина «День полнолуния», а затем актер снялся в киноленте «Брат 2». На счету Робака такие комедийные фильмы, как «Грецкий орешек», «Про любовь», «Домашний арест», «Война семей», «Горько! 2» и «Окаянные дни».