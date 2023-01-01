WinkАлександр Робак
Александр Робак
- Карьера
- Актёр, Продюсер
- Дата рождения
- 28 декабря 1973 г. (51 год)
Биография
Александр Робак — российский актер, продюсер и режиссер. Родился в городе Златоуст 28 декабря 1973 года. Еще в школе будущий кинодеятель начал посещать драмкружок. После его окончания он стал студентом Ярославского государственного театрального института. До 1998 года артист работал в Московском академическом театре имени Маяковского, но мечтал сниматься в кино. Кинематографическим дебютом Александра Робака стала картина «День полнолуния», а затем актер снялся в киноленте «Брат 2». На счету Робака такие комедийные фильмы, как «Грецкий орешек», «Про любовь», «Домашний арест», «Война семей», «Горько! 2» и «Окаянные дни».
Фильмография
Актёр
- 8.8
Честный развод. Бенефис2023, 100 мин
- 8.6
Никто не узнает2022
- 9.0
Жиза2022
- 8.6
Мафия – дело семейное2022
- 8.5
Стая2022Бесплатно
- 8.6
Честный развод 22022, 80 мин
- 8.5
Совершенно летние2021
- 8.6
Честный развод2021, 93 минБесплатно
- 8.9
Шторм2019
- 8.6
Любовницы2019, 93 мин
- 8.2
Грецкий орешек2018, 85 мин
- 9.3
Елки 52016, 84 минБесплатно
- 9.6
Чемпионы: Быстрее. Выше. Сильнее2016, 99 минБесплатно
- 8.9
Крыша мира2016
- 7.7
Родина2015, 119 мин
- 9.1
Горько! 22014, 96 минБесплатно
- 8.2
Со мною вот что происходит2012, 73 мин
- 9.2
Найденыш2011Бесплатно
- 8.9
Найденыш2009, 96 минБесплатно
- 9.2
Живой2006, 92 минБесплатно