Любовницы (фильм, 2019) смотреть онлайн
8.62019, Любовницы
Комедия93 мин18+
О фильме
Паулина Андреева, Александра Бортич и Юлия Александрова в комедии о мстительных любовницах. Студентка Ира, начинающая актриса Алиса и медсестра Маша познакомились в баре, где заливали похожее горе: их бросили вторые половинки. Сообразив на троих, девчонки решают помочь друг другу отомстить обидчикам. Их первыми жертвами становятся профессор, режиссер и пластический хирург. Но этого вошедшим во вкус неуловимым мстительницам оказывается мало, ведь на свете еще полно несчастных обманутых женщин.
Рейтинг
5.5 КиноПоиск
4.6 IMDb
- ЕХРежиссёр
Елена
Хазанова
- Актриса
Паулина
Андреева
- Актриса
Александра
Бортич
- Актриса
Юлия
Александрова
- Актриса
Мария
Шалаева
- Актёр
Сергей
Гармаш
- Актёр
Гоша
Куценко
- Актёр
Юрий
Стоянов
- Актёр
Максим
Лагашкин
- Актёр
Александр
Робак
- Актёр
Владимир
Мишуков
- АВСценарист
Артём
Виткин
- ЕХСценарист
Елена
Хазанова
- ДКСценарист
Денис
Курышев
- АВПродюсер
Артём
Виткин
- ГГПродюсер
Григорий
Грановский
- МДПродюсер
Михаил
Дворкович
- ГППродюсер
Григорий
Подземельный
- ЕРХудожница
Евгения
Рублина
- МШМонтажёр
Марсель
Шамшулин
- МЗОператор
Марк
Зисельсон
- ДАКомпозитор
Диана
Арбенина