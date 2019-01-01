Любовницы (фильм, 2019) смотреть онлайн

Паулина Андреева, Александра Бортич и Юлия Александрова в комедии о мстительных любовницах. Студентка Ира, начинающая актриса Алиса и медсестра Маша познакомились в баре, где заливали похожее горе: их бросили вторые половинки. Сообразив на троих, девчонки решают помочь друг другу отомстить обидчикам. Их первыми жертвами становятся профессор, режиссер и пластический хирург. Но этого вошедшим во вкус неуловимым мстительницам оказывается мало, ведь на свете еще полно несчастных обманутых женщин.



