Любовницы
Wink
Фильмы
Любовницы

Любовницы (фильм, 2019) смотреть онлайн

8.62019, Любовницы
Комедия93 мин18+
Фильм в подписке «Wink Всё в одном»

О фильме

Паулина Андреева, Александра Бортич и Юлия Александрова в комедии о мстительных любовницах. Студентка Ира, начинающая актриса Алиса и медсестра Маша познакомились в баре, где заливали похожее горе: их бросили вторые половинки. Сообразив на троих, девчонки решают помочь друг другу отомстить обидчикам. Их первыми жертвами становятся профессор, режиссер и пластический хирург. Но этого вошедшим во вкус неуловимым мстительницам оказывается мало, ведь на свете еще полно несчастных обманутых женщин.

Любовницы смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
Россия
Жанр
Комедия
Качество
SD
Время
93 мин / 01:33

Рейтинг

5.5 КиноПоиск
4.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Любовницы»