Сергей Гармаш
- Карьера
- Актёр, Актёр дубляжа
- Дата рождения
- 1 сентября 1958 г. (66 лет)
Биография
Сергей Гармаш – актер российского кино и театра, заслуженный артист РФ и народный артист России. Является обладателем национальных премий и наград в области кинематографии, а также лауреатом кинофестивалей международного уровня. Актер родился в г. Херсоне, мать Сергея Гармаша работала на автобусной станции, отец был водителем, но после окончания вуз стал занимать более высокие должности. Сергей был мальчиком с непростым характером, часто ввязывался в драки, хулиганил, за неудовлетворительное поведение его несколько раз отчисляли из школы. В выборе профессии решающим фактором стало количество вступительных экзаменов. Оказалось, что меньше всего испытаний нужно пройти для обучения в театральном вузе. Сергей стал студентом Днепропетровского театрального училища и получил диплом артиста кукольного театра. Работать остался родном городе, иногда выезжал в поселки, расположенные неподалеку, чтобы показывать спектакли. После армии артист уехал в Москву и получил диплом Школы-студии МХАТ. Стал членом труппы театра «Современник» и его ведущим артистом. Кинодебют актера состоялся в 1984 году. Сергей Гармаш воплотил образ Урина в балладе «Отряд». Затем его фильмография пополнилась внушительным списком картин, где он играл жестких, мужественных, прямолинейных, честных персонажей.
Фильмография
- 9.2
Чебурашка. Новый год2024, 11 мин
- 8.0
Летучий корабль2024, 100 мин
- 8.7
Нахимовцы2021, 83 минБесплатно
- 9.0
Проект «Анна Николаевна»2020
- 8.6
Я подарю тебе победу2019, 97 мин
- 8.6
Люби их всех2019, 98 мин
- 8.6
Любовницы2019, 93 мин
- 9.0
Троцкий2017
- 8.8
Холодное танго2017, 102 минБесплатно
- 8.6
Матильда2017, 104 минБесплатно
- 9.1
Напарник2017, 88 мин
- 9.2
Дуэлянт2016, 104 мин
- 9.0
Белка и Стрелка: Лунные приключения2013, 71 минБесплатно
- 7.6
Обита�емый остров. Планета Саракш2012, 119 минБесплатно
- 9.4
Иван Царевич и Серый Волк2011, 82 мин
- 9.4
Выкрутасы2010, 96 минБесплатно
- 9.2
Белка и Стрелка: Звездные собаки2010, 84 минБесплатно
- 8.9
Край2010, 118 минБесплатно
- 8.4
Дочь Якудзы2010, 81 мин
- 7.8
Горячие новости2009, 100 мин