Биография

Сергей Гармаш – актер российского кино и театра, заслуженный артист РФ и народный артист России. Является обладателем национальных премий и наград в области кинематографии, а также лауреатом кинофестивалей международного уровня. Актер родился в г. Херсоне, мать Сергея Гармаша работала на автобусной станции, отец был водителем, но после окончания вуз стал занимать более высокие должности. Сергей был мальчиком с непростым характером, часто ввязывался в драки, хулиганил, за неудовлетворительное поведение его несколько раз отчисляли из школы. В выборе профессии решающим фактором стало количество вступительных экзаменов. Оказалось, что меньше всего испытаний нужно пройти для обучения в театральном вузе. Сергей стал студентом Днепропетровского театрального училища и получил диплом артиста кукольного театра. Работать остался родном городе, иногда выезжал в поселки, расположенные неподалеку, чтобы показывать спектакли. После армии артист уехал в Москву и получил диплом Школы-студии МХАТ. Стал членом труппы театра «Современник» и его ведущим артистом. Кинодебют актера состоялся в 1984 году. Сергей Гармаш воплотил образ Урина в балладе «Отряд». Затем его фильмография пополнилась внушительным списком картин, где он играл жестких, мужественных, прямолинейных, честных персонажей.