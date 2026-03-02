Фильм Человек, который смеётся
2026, Человек, который смеётся
Комедия1 мин16+
О фильме
Дмитрий — популярный актер, звезда боевиков. Публика любит его за образ мачо с непроницаемым лицом. Однажды Дмитрий получает предложение от сурового, но очень богатого бизнесмена из Сибири Сергея сняться в криминальной драме про 90-е в главной роли хладнокровного киллера. Сергей предлагает агенту Дмитрия гонорар в 10 раз больше обычного. Они соглашаются.
На съемках Дмитрия по неосторожности ранят выстрелом дробью. После несложной операции он готов вернуться в кадр, но сталкивается с неожиданным побочным эффектом: теперь он постоянно улыбается, а любые эмоции выражаются смехом. У Дмитрия нет шансов прекратить сниматься и «огорчить» Сергея, который явно не понаслышке знает, про что снимает кино.
Рейтинг
5.6 КиноПоиск
- Режиссёр
Владимир
Котт
- Актёр
Евгений
Цыганов
- Актёр
Степан
Девонин
- Актёр
Сергей
Гармаш
- Актриса
Ирина
Пегова
- Актриса
Анастасия
Красовская
- Актёр
Кирилл
Каганович
- АЕАктёр
Антон
Ескин
- АЦАктёр
Андрей
Цыганов
- Актёр
Дмитрий
Горевой
- СШАктёр
Сергей
Шароватов
- АБСценарист
Александр
Бережной
- Продюсер
Георгий
Малков
- ССПродюсер
Сергей
Стегний
- АФПродюсер
Анна
Филатова
- ДСМонтажёр
Дмитрий
Суворов
- МКОператор
Максим
Колиганов
- Композитор
Алексей
Чинцов