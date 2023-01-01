Биография

Алексей Чинцов — российский cаундпродюсер и композитор. Родился 23 сентября 1982 года. В 2007 году кинодеятель и музыкант окончил Московскую государственную консерваторию имени П.И Чайковского. После этого Алексей приступил к профессиональной деятельности в качестве композитора. Первым проектом в биографии Алексея Чинцова стал мини-сериал 2008 года «Заповедник страха». После этого он написал музыку к множеству многосерийных лент и кинокартин, среди которых российский триллер о важности уроков ОБЖ «Отрыв», продолжение комедии по мотивам рассказов Александра Цыпкина «Беспринципные», байопик звезды эстрады «Магомаев» и мелодрама о семейных ценностях «Счастье меня найдет».