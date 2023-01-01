WinkАлексей Чинцов
Алексей Чинцов
- Карьера
- Композитор
- Дата рождения
- 23 сентября 1982 г. (42 года)
Биография
Алексей Чинцов — российский cаундпродюсер и композитор. Родился 23 сентября 1982 года. В 2007 году кинодеятель и музыкант окончил Московскую государственную консерваторию имени П.И Чайковского. После этого Алексей приступил к профессиональной деятельности в качестве композитора. Первым проектом в биографии Алексея Чинцова стал мини-сериал 2008 года «Заповедник страха». После этого он написал музыку к множеству многосерийных лент и кинокартин, среди которых российский триллер о важности уроков ОБЖ «Отрыв», продолжение комедии по мотивам рассказов Александра Цыпкина «Беспринципные», байопик звезды эстрады «Магомаев» и мелодрама о семейных ценностях «Счастье меня найдет».
Фильмография
Композитор
- 8.3
Обе Две2024, 96 мин
- 9.4
Капитан Крюк2024, 92 мин
- 8.8
Непослушники2024, 107 мин
- 9.0
Непослушник2022, 110 минБесплатно
- 8.2
Дикая2022, 102 минБесплатно
- 8.7
Непослушник 22022, 105 мин
- 8.8
Приключения маленького Бахи2022, 81 мин
- 9.0
Моя сестра лучше2021Бесплатно
- 9.0
Счастье меня найдет2021Бесплатно
- 9.0
Магомаев2020
- 7.9
Отрыв2018, 81 мин
- 8.8
Прощаться не будем2018, 110 мин