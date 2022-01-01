Приключения маленького Бахи (фильм, 2022) смотреть онлайн

Семейная комедия о приключениях не по годам мудрого восьмилетнего мальчика от режиссера Александра Галибина. Приз за «Лучший сценарий полнометражного игрового фильма» XVIII Казанского международного фестиваля мусульманского кино. Действие разворачивается в живописном дагестанском селе. Восьмилетний Баха – очень разносторонний мальчик, смышленый не по годам и в то же время тот еще проказник. Взрослые хотели бы, чтобы он был менее своенравным и более послушным, однако именно находчивость Бахи зачастую выручает их самих. и вы узнаете, что случилось, когда мальчик остался один на хозяйстве, и другие истории из жизни главного героя и его родни



