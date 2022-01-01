Приключения маленького Бахи (фильм, 2022) смотреть онлайн
О фильме
Семейная комедия о приключениях не по годам мудрого восьмилетнего мальчика от режиссера Александра Галибина. Приз за «Лучший сценарий полнометражного игрового фильма» XVIII Казанского международного фестиваля мусульманского кино. Действие разворачивается в живописном дагестанском селе. Восьмилетний Баха – очень разносторонний мальчик, смышленый не по годам и в то же время тот еще проказник. Взрослые хотели бы, чтобы он был менее своенравным и более послушным, однако именно находчивость Бахи зачастую выручает их самих. и вы узнаете, что случилось, когда мальчик остался один на хозяйстве, и другие истории из жизни главного героя и его родни
СтранаРоссия
ЖанрКомедия, Кино для детей
КачествоFull HD
Время81 мин / 01:21
Рейтинг
- Режиссёр
Александр
Галибин
- АМАктёр
Амир
Магомедов
- ЗГАктриса
Зенаб
Гамзатова
- ЗААктёр
Заур
Алиев
- БДАктриса
Беневша
Девлетханова
- АХАктёр
Арсен
Хирамагомедов
- ПМАктриса
Патимат
Малаева
- МШАктёр
Магомед-Шамиль
Шамилов
- МБАктёр
Магомед
Багомидов
- НААктёр
Нариман
Алиев
- МААктёр
Магомед
Абулнадиров
- АВСценарист
Анна
Вейлерт
- Продюсер
Федор
Попов
- ВМПродюсер
Владимир
Малышев
- АТПродюсер
Анатолий
Терентьев
- АСМонтажёр
Анатоль
Соловей
- Композитор
Алексей
Чинцов