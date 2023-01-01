Биография

Александр Галибин — российский актер и режиссер. Родился в Ленинграде 27 сентября 1955 года. Отец Александра работал постановщиком на «Ленфильме» и неоднократно брал сына на съемки — таким образом он привил мальчику любовь к кино с детства. Будущий кинодеятель окончил ЛГИТМиК в 1977 году, а затем режфак РАТИ в 1992 году. В 2008 году Галибин стал худруком Московского драматического театра имени Станиславского. Дебют Александра Галибина в кино — драма 1976 года под названием «…И другие официальные лица». Далее последовали роли в картинах «Шестой», «Приступить к ликвидации» и «Координаты смерти». Самые известные из современных проектов Александра — триллер «Выжить после», детектив «Водоворот» и военный боевик «Летчик».