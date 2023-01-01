WinkАлександр Галибин
Александр Галибин
- Карьера
- Режиссёр, Актёр
- Дата рождения
- 27 сентября 1955 г. (69 лет)
Биография
Александр Галибин — российский актер и режиссер. Родился в Ленинграде 27 сентября 1955 года. Отец Александра работал постановщиком на «Ленфильме» и неоднократно брал сына на съемки — таким образом он привил мальчику любовь к кино с детства. Будущий кинодеятель окончил ЛГИТМиК в 1977 году, а затем режфак РАТИ в 1992 году. В 2008 году Галибин стал худруком Московского драматического театра имени Станиславского. Дебют Александра Галибина в кино — драма 1976 года под названием «…И другие официальные лица». Далее последовали роли в картинах «Шестой», «Приступить к ликвидации» и «Координаты смерти». Самые известные из современных проектов Александра — триллер «Выжить после», детектив «Водоворот» и военный боевик «Летчик».
Фильмография
Режиссёр
Актёр
- 6.7
Времена года2023, 96 мин
- 8.8
Смертельные иллюзии2020, 103 мин
- 8.7
Высокая кухня2014Бесплатно
- 8.1
Координаты смерти1986, 74 минБесплатно
- 8.8
Джек Восьмеркин — «американец»1986
- 8.6
Без особого риска1983, 75 минБесплатно
- 9.1
Ослиная шкура1982, 79 минБесплатно
- 8.7
Сказка, рассказанная ночью1981, 72 минБесплатно
- 7.8
... И другие официальные лица1976, 84 минБесплатно