Моя ужасная сестра 2 (фильм, 2023) смотреть онлайн бесплатно

Две сестры — хорошо, а три — лучше. Продолжение семейной комедии о сестрах с характером.



Родители Лены и Сони поженились, и девочки даже привыкли друг к другу, но Юля и Максим внезапно решают завести третьего ребенка. Так в семье появляется маленькая Полина, и домашний быт идет кувырком. Взрослые начинают ссориться, да и старшие дочки конкурируют за внимание младшей. Максиму и Юле трудно договориться, как совмещать работу с воспитанием малышки, а ведь у них еще двое детей...



Страсти накаляются, а семья находится на грани разрыва. Смогут ли Лена и Соня снова спасти ситуацию? Глюкоза и Владимир Яглыч в семейной ленте «Моя ужасная сестра 2» 2023 года — смотрите фильм онлайн на платформе Wink.

