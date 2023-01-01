Времена года (фильм, 2023) смотреть онлайн

Популярная прима-балерина перед премьерой последнего спектакля сталкивается с неприязнью труппы и семейной катастрофой. Драма «Времена года» — фильм, ставший режиссерским дебютом фигуриста и чемпиона мира Максима Шабалина.



Мариинский театр готовится к громкой премьере — балету «Времена года». Его главной звездой должна стать Наталья, которая уже решила, что после этой постановки уйдет со сцены. Ставит балет ее муж, и у Натальи было четыре года, чтобы отрепетировать партию. Но во время финальной подготовки все идет из рук вон: остальная труппа будто бы настроена против нее, а муж поглощен обжигающей ревностью. Постепенно Наталья понимает, что теряет рассудок.



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