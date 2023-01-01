Времена года (фильм, 2023) смотреть онлайн
О фильме
Популярная прима-балерина перед премьерой последнего спектакля сталкивается с неприязнью труппы и семейной катастрофой. Драма «Времена года» — фильм, ставший режиссерским дебютом фигуриста и чемпиона мира Максима Шабалина.
Мариинский театр готовится к громкой премьере — балету «Времена года». Его главной звездой должна стать Наталья, которая уже решила, что после этой постановки уйдет со сцены. Ставит балет ее муж, и у Натальи было четыре года, чтобы отрепетировать партию. Но во время финальной подготовки все идет из рук вон: остальная труппа будто бы настроена против нее, а муж поглощен обжигающей ревностью. Постепенно Наталья понимает, что теряет рассудок.
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Рейтинг
- МШРежиссёр
Максим
Шабалин
- ИГАктриса
Ирина
Гринёва
- ДМАктёр
Денис
Медведев
- ПОАктёр
Пав�ел
Осадчий
- ТМАктриса
Татьяна
Майст
- Актёр
Александр
Галибин
- ИСАктриса
Ирина
Савицкова
- НСАктриса
Ника
Сафонова
- СГАктёр
Сергей
Гостюжев
- МШСценарист
Максим
Шабалин
- �ВМПродюсер
Владимир
Малышев
- Продюсер
Федор
Попов
- АТПродюсер
Анатолий
Терентьев
- АБПродюсер
Анастасия
Богданова
- ТППродюсер
Татьяна
Прожико
- МЛХудожница
Марфа
Ломакина
- КЕХудожница
Кристина
Егорова
- ЯРМонтажёр
Ясна
Розум
- АКОператор
Александр
Кузнецов
- ИБКомпозитор
Иван
Бурляев
- МСКомпозитор
Михаил
Соболев
- ДБКомпозитор
Данил
Борисов
- АСКомпозитор
Арсений
Смирнов
- СФКомпозитор
Сергей
Фарафонов
- ЯАКомпозитор
Яко�в
Александров