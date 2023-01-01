Ирина Гринёва

Биография

Ирина Гринева – известная актриса кино. Обладательница премии «Лучший дебют». Будущая актриса Ирина Гринева родилась в Казани 6 февраля 1973 года. Она с самого детства хотела стать актрисой и брала пример со своей мамы, которая в то время участвовала в театральных постановках. Девочка всегда слушала рассказы о театральном мире и твердо знала, что профессия всегда будет на первом месте. После школы она поехала поступать в театральный институт столицы. Ее попытка оказалась неудачной, и Ирина подала документы в Ярославский театральный институт. После окончания учебы молодая Гринева отправилась покорять Москву и поступила в «Школу драматического искусства». Ее первый выход на сцену театра произошел в 1995 году, где она сыграла одну из ролей в спектакле «Игра в классики». В послужном списке Ирины есть множество знаменитых спектаклей, таких «Гамлет», «Двенадцатая ночь», «Миллионерша». В кино Ирина начала сниматься в 1998 году в фильме «Самозванец». После удачной роли Ирине Гриневой начало поступать множество предложений по поводу работы. В карьере артистки много значимых ролей, награждения премиями. Одной из самых значимых ролей стал образ Марии Долговой в боевике «Подкидной». С участием актрисы на экраны выходили телевизионные шоу, мелодрамы и различные экранизации.