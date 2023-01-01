Сыщик Путилин
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Сыщик Путилин

Сыщик Путилин (сериал, 2007) смотреть онлайн

8.82007, Сыщик Путилин 1 сезон
Детективы16+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

ХIХ век... Главный герой - сыщик Иван Дмитриевич Путилин, бывший начальник Петербургской сыскной полиции. Выйдя в отставку, он пишет книгу о службе в полиции и вспоминает самые интересные дела из своей практики. В каждом рассказе Путилина - подлинная история таинственного преступления. В ходе расследований много опасных поворотов, загадок, мистических совпадений и курьезов, а финальная разгадка всегда остроумна и неожиданна.


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Информация

Страна
Россия
Жанры
Детективы

Рейтинг

7.1 КиноПоиск
5.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Сыщик Путилин»

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