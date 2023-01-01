Биография

Ирина Апексимова — российская актриса театра и кино, режиссер. Заслуженная артистка России. Родилась в Волгограде 13 января 1966 года. Родители будущей артистки были музыкантами, поэтому к творчеству девочка была причастна с детства. Долгое время жила в Одессе, поэтому из-за характерного говора ее не хотели принимать в столичные театральные вузы. Однако, поборов акцент, Апексимова поступила в Школу-студию МХАТ в 1986 году. Служила в Московском художественном театре имени Чехова, была директором Театра Романа Виктюка. Объединила Театр на Таганке и «Содружество актеров на Таганке» в единую площадку после многолетнего раскола труппы. Сегодня фильмография Ирины Апексимовой насчитывает более 60 работ. Снималась в таких картинах, как «Му-му», «Ширли-мырли», «Вместо меня», «Упражнения в прекрасном», «Разведчицы», «Счастливчик Пашка», «Есенин».