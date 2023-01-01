Самозванцы (сериал, 2000) смотреть онлайн

Сюжет

Сериал «Самозванцы» состоит из трех сезонов, которые выходили в эфир с 1998 года по 2002 год. Сюжет социальной драмы «Самозванцы» держит зрителей в напряжении от начала и до конца. Телесериал обладает не только интригующим сюжетом, но и звездным актерским составом. Главную роль писателя Говорова исполнил легендарный актер Михаил Ульянов, сыгравший в фильме Станислава Говорухина «Ворошиловский стрелок». Также в сериале снимались Игорь Костолевский, Амалия Мордвинова, Ирина Апексимова, Игорь Ливанов, Вера Глаголева, Эммануил Виторган, Борис Клюев и многие другие. На нашем сайте можно смотреть онлайн все серии сериала «Самозванцы» в хорошем качестве.



Тридцать лет назад безызвестный писатель «шестидесятник» присваивает себе рукопись романа своего друга и издает его под своим именем. Этот роман «Самозванцы» приносит своему лже-автору Алексею Говорову не только известность, но и Нобелевскую премию по литературе. К юбилею выхода знаменитого романа один зарубежный журнал заказывает статью у литературоведа Бельского. В ходе работы над статьей Бельский начинает понимать, что роман «Самозванцы» не принадлежит перу Говорова. Какое решение примет Бельский? Тем временем Алексей Говоров, терзаемый муками совести, после визита Бельского уходит в запой… Но неожиданное появление молодой девушки, которая выдает себя за его внучку, скрашивает дни известного писателя. Кто разоблачит самозванку? И расскажет ли Говоров правду о происхождении романа? Чтобы следить за приключениями героев, рекомендуем смотреть онлайн сериал «Самозванцы» в хорошем качестве.







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