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Самозванцы (сериал, 2000) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн
8.22000, Самозванцы. Серия 2
Драмы0+
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Сюжет
Митя Панин - талантливый, но слабовольный человек. Маститый писатель Алексей Степанович Говоров, лауреат Нобелевской премии, связывает с ним надежды на будущее, считает своим преемником. Но его огорчает, что парень разменивает талант на всякую литературную мелочевку. Союз писателей собирается праздновать 30-летие со дня издания говоровского романа «Самозванцы»...
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Рейтинг
5.7 КиноПоиск
5.2 IMDb