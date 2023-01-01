Биография

Константин Худяков — советский и российский кинорежиссер, сценарист, актер кино и дубляжа. Заслуженный деятель искусств РФ. Родился в Москве 13 октября 1938 года. Вырос в интеллигентной семье, имеющей отношение к науке и медицине. С раннего возраста он проявлял интерес и к искусству. Окончил актерский факультет ВГИКа и Высшие курсы сценаристов и режиссеров. Кинематографический путь Константина Худякова начался с участия в картине «Девять дней одного года». Потом было несколько заметных ролей, включая проекты «Айболит-66» и «Софья Перовская». Затем решил сосредоточиться на режиссуре. Дебют в этой роли состоялся с телевизионным спектаклем «Актриса». Первой полнометражной работой стал мини-сериал «Такая долгая короткая жизнь». Среди его выдающихся работ — «Успех», «На Верхней Масловке» и историческая драма «Хождение по мукам», «Однажды в Ростове». Преподавал режиссуру, передавая свои знания и опыт молодым специалистам.