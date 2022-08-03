Мотылек
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Мотылек
8.12016, Мотылек
Драма, Боевик89 мин18+

Мотылек (фильм, 2016) смотреть онлайн бесплатно

О фильме

Хозяйку борделя Леру гложет травма от ее предыдущих неудачных отношений. Несмотря на свою циничную профессию героиня продолжает верить в настоящую любовь и в то, что когда-нибудь обязательно найдет свою вторую половинку. В момент глубокого отчаяния Лера случайно встречает девочку Катю, чуть не угодившую под колеса ее автомобиля. Забыв о личных заботах, Лера помогает ей добраться до бабушки, одновременно с этим меняя свою жизнь.

Страна
Россия
Жанр
Боевик, Драма
Качество
Full HD
Время
89 мин / 01:29

Рейтинг

6.3 КиноПоиск
5.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Мотылек»