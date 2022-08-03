Хозяйку борделя Леру гложет травма от ее предыдущих неудачных отношений. Несмотря на свою циничную профессию героиня продолжает верить в настоящую любовь и в то, что когда-нибудь обязательно найдет свою вторую половинку. В момент глубокого отчаяния Лера случайно встречает девочку Катю, чуть не угодившую под колеса ее автомобиля. Забыв о личных заботах, Лера помогает ей добраться до бабушки, одновременно с этим меняя свою жизнь.

