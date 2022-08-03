Мотылек (фильм, 2016) смотреть онлайн бесплатно
О фильме
Хозяйку борделя Леру гложет травма от ее предыдущих неудачных отношений. Несмотря на свою циничную профессию героиня продолжает верить в настоящую любовь и в то, что когда-нибудь обязательно найдет свою вторую половинку. В момент глубокого отчаяния Лера случайно встречает девочку Катю, чуть не угодившую под колеса ее автомобиля. Забыв о личных заботах, Лера помогает ей добраться до бабушки, одновременно с этим меняя свою жизнь.
Рейтинг
6.3 КиноПоиск
5.1 IMDb
- Режиссёр
Константин
Худяков
- Актриса
Алёна
Бабенко
- Актриса
Марта
Кесслер
- Актёр
Анатолий
Белый
- Актёр
Иван
Охлобыстин
- Актёр
Артур
Ваха
- Актёр
Эммануил
Виторган
- ИКАктриса
Инна
Кузнецова
- ЮТАктёр
Юрий
Тарасов
- ИААктёр
Игнат
Акрачков
- АСАктёр
Андрей
Суберу
- Сценарист
Иван
Охлобыстин
- ВРПродюсер
Вадим
Ремизов
- Продюсер
Алёна
Бабенко
- ГГПродюсер
Георгий
Гаврилов
- ИППродюсер
Игорь
Пронин
- ДРМонтажёр
Дмитрий
Рубежин
- СКОператор
Сергей
Козлов
- ВПКомпозитор
Владимир
Подгорецкий