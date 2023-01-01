Биография

Марта Кесслер — российская актриса и модель. Родилась в Москве 8 августа 2009 года. Мама девочки — балерина Большого театра, поэтому Марта находилась за кулисами с самого раннего детства. Возможно, это и заложило в ней желание блистать на сцене. Несмотря на такой юный возраст Марта снялась во многих ТВ-проектах и фильмах. Помимо увлечения съемками, Кесслер хорошо учится в школе, посещает бассейн и очень любит кататься на коньках. Впервые девочка снялась в рекламе подгузников, а позже — попала в колонку журнала. Первая роль для Марты Кесслер была выделена в 2013 году в фильме «Тыква». Далее ее стали приглашать на более серьезные роли в различные киноленты и сериалы. Среди них фэнтези «Гоголь. Начало», военная драма «Сестренка», байопик «Время первых», а также многосерийные проекты «Кровавая барыня», «Психологини», «Другие», «Звоните ДиКаприо», «Русалки».