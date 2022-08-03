Фильм Время первых (2017)

Захватывающая драма об экипаже, который отправляется в опасный полет, чтобы первым выйти в открытый космос. Фильм «Время первых» ждет вас на Wink! Приключенческая история, основанная на реальных событиях, с Константином Хабенским и Евгением Мироновым в главных ролях.



В 1967 году советские ученые стремятся отправить первых космонавтов в космическое пространство, но американцы планируют опередить их уже в июне 1965 года. СССР не готов сдаваться — в этой гонке каждая минута имеет значение. Однако перед опасной миссией стоит множество препятствий: все проверки проваливаются, техника не соответствует требованиям, а неисправное оборудование может привести к трагическим последствиям. Для важного задания отбираются самые отважные летчики Павел Беляев и Алексей Леонов. На первый взгляд, кажется, что они идут на верную гибель, но отчаянная решимость и стремление не уступать толкают на подвиг.



