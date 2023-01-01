Биография

Александр Новин – актер театра и кино, продюсер. Прежде чем связать свою жизнь с кинематографом, он стал профессиональным спортсменом и поваром, а освоив актерское мастерство, получил еще и продюсерское образование. Будущий артист родился в молдавском городе Комрат в 1978 г. Вскоре семья перебралась в Донецк, где он стал заниматься кикбоксингом. В этом виде спорта юноша добился серьезных успехов и даже получил звание мастера спорта. После переезда в Сургут он стал выступать как профессиональный спортсмен, участвовал в единоборствах. Спортивное увлечение стало его работой. Затем Александр освоил профессию повара и устроился работать в итальянское кафе «Собеседник». Однако на этом поиски своего пути не закончились. Молодой человек с первого раза поступил в ГИТИС и получил диплом в 2001 г. Первые роли Александр Новин сыграл на сцене Сургутского музыкально-драматического театра. В кино начинающий актер дебютировал сразу после окончания вуза. Он снялся в триллере «Золото Югры», затем появился в картинах «Инструктор», «Близнецы», «Мужской сезон. Бархатная революция», «Хиромант», «Охота на пиранью». Широкую известность артист получил после участия в сериале «Апостол». В 2009 г. он окончил ВГИК, освоив профессию продюсера. После этого в создании фильмов Александр Новин принимает участие не только в качестве актера, но и работает над картинами как продюсер. К таким лентам относятся «Охотники за бриллиантами», «No comment», «Икария», «Кровь».