Золотое дно (сериал, 2024) смотреть онлайн

Сериал «Золотое дно» показывает крупный бизнес, где роскошные офисы, загородные дома и дорогие костюмы соседствуют с холодным расчетом и жесткими решениями. Это драма о мире, где деньги решают все, от сценаристов Сергея и Дмитрия Минаевых.



Внезапно умирает владелец крупного холдинга. Вокруг его бизнеса мгновенно разгорается борьба за влияние и контроль над активами. В этой войне переплетаются интересы семьи, топ-менеджеров и людей с большим политическим весом. Каждый из участников преследует свои цели, скрывает личные мотивы и строит сложные комбинации. Все они готовы идти до конца ради власти.



Как устроен мир больших денег? На что готовы пойти люди, когда на кону стоят миллиарды? Если вам нравятся истории о закулисье бизнеса, борьбе за влияние и скрытых мотивах, включайте «Золотое дно». Смотреть онлайн сериал можно на Wink.

