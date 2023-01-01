Биография

Наталия Вдовина – российская актриса. Играет в театре и снимается в кино, дублирует фильмы. Родилась в 1969 году в Крыму. Заслуженная артистка РФ, лауреат нескольких престижных премий. Среднее образование получила в симферопольской школе. Училась в театральном институте им. Щепкина на курсе Р. Солнцевой. После успешного окончания учебы поступила на службу в знаменитый театр А. Райкина «Сатирикон», на сцене которого выступает и в настоящее время. Получила зрительское признание за созданные театральные образы в спектаклях «Ромео и Джульетта», «Трехгрошовая опера». Личной жизни Вдовина всегда предпочитала работу. Первый брак актрисы распался через 10 лет, со вторым избранником Наталия жила в гражданском браке. Актриса – мама двух замечательных детей: Майи и Романа. В кино Наталия впервые снялась в 1995 году. Это был фильм «Летние люди» с участием С. Маковецкого. Роль Вдовиной в картине «Возвращение» стала поворотной в ее творческой карьере. Она начала сниматься без перерывов, воплощая в жизнь все новые и новые персонажи. Среди множества фильмов Наталии Вдовиной можно выделить картины «Заказ», «Небо в горошек» и «Мымры». В 2019-2020 годах актриса работала сразу в нескольких проектах, в том числе в фильме «Агеев».