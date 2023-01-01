Летние люди
Wink
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Летние люди
1995, Летние люди
Драма86 мин12+

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Летние люди (фильм, 1995) смотреть онлайн

О фильме

Представители русского дворянства собрались на даче. Юный дворянин Влас, влюблённый в хозяйку имения, жеманная поэтесса, писатель, который уже давно перестал писать, легкомысленная жена, ее любовник и ревнивый муж. Их жизнь протекает размеренно и неторопливо. Они ведут разговоры ни о чём, скучают и ссорятся, флиртуют и веселятся… Но даже страстные романы, которые здесь то и дело завязываются, обычно заканчиваются одновременно с дачным сезоном...

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Страна
Россия
Жанр
Драма
Время
86 мин / 01:26

Рейтинг

6.5 КиноПоиск
6.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Летние люди»