Летние люди (фильм, 1995) смотреть онлайн

Представители русского дворянства собрались на даче. Юный дворянин Влас, влюблённый в хозяйку имения, жеманная поэтесса, писатель, который уже давно перестал писать, легкомысленная жена, ее любовник и ревнивый муж. Их �жизнь протекает размеренно и неторопливо. Они ведут разговоры ни о чём, скучают и ссорятся, флиртуют и веселятся… Но даже страстные романы, которые здесь то и дело завязываются, обычно заканчиваются одновременно с дачным сезоном...



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