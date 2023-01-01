Летние люди (фильм, 1995) смотреть онлайн
О фильме
Представители русского дворянства собрались на даче. Юный дворянин Влас, влюблённый в хозяйку имения, жеманная поэтесса, писатель, который уже давно перестал писать, легкомысленная жена, ее любовник и ревнивый муж. Их �жизнь протекает размеренно и неторопливо. Они ведут разговоры ни о чём, скучают и ссорятся, флиртуют и веселятся… Но даже страстные романы, которые здесь то и дело завязываются, обычно заканчиваются одновременно с дачным сезоном...
Летние люди смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Рейтинг
6.5 КиноПоиск
6.0 IMDb
- Режиссёр
Сергей
Урсуляк
- Актёр
Сергей
Маковецкий
- СРАктриса
Светлана
Рябова
- ВГАктёр
Виктор
Гвоздицкий
- Актёр
Сергей
Колтаков
- Актриса
Мария
Аронова
- Актриса
Ирина
Купченко
- НВАктриса
Наталия
Вдовина
- ЛНАктриса
Лика
Нифонтова
- Актёр
Владимир
Большов
- Актёр
Фёдор
Добронравов
- Сценарист
Сергей
Урсуляк
- МГСценарист
Максим
Горький
- ОКПродюсер
Олег
Капанец
- МШПродюсер
Михаил
Ширвиндт
- АКХудожник
Алексей
Камышов
- ЕСХудожница
Елена
Станкеева
- ЯБМонтажёр
Янина
Боголепова
- СЮОператор
Сергей
Юриздицкий
- МТКомпозитор
Микаэл
Таривердиев