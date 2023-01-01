Биография

Мария Аронова — российская актриса кино, театра и озвучки. Обладательница званий «Заслуженная артистка РФ» и «Народная артистка России». Родилась в Долгопрудном 11 марта 1972 года. После школы Мария поступила в Щукинское училище, которое окончила в 1994 году. Получив диплом, девушка сразу вошла в состав артистов театра им. Евгения Вахтангова. В 2012 году Аронова вела телепрограмму «Люблю, не могу» на канале «Россия-1». Первыми проектами в актерской обойме Марии Ароновой стали «Ералаш», «Улица Сезам», комедия «Московские каникулы» 1995 года и драма «Летние люди». В нулевых карьера артистки пошла в гору, и она сыграла в таких сериалах, как «Бригада», «Охотники за бриллиантами», «Восьмидесятые», «Филатов», а также фильмах «Артистка», «Батальонъ», «Лед 2», «Тариф Новогодний».