Марафон (фильм, 2013) смотреть онлайн бесплатно
О фильме
Жизнь Толика не удалась, спортивная карьера не состоялась, жена ушла к другому. Неуспешный, нелюбимый, безнадежный он потерял веру в себя. Все меняет случайная встреча со странной незнакомкой Анной Ильиничной, которая предлагает ему принять участие в необычном марафоне в далекой Америке…
Рейтинг
6.2 КиноПоиск
5.7 IMDb
- Режиссёр
Карен
Оганесян
- Актёр
Михаил
Пореченков
- Актриса
Екатерина
Васильева
- Актриса
Юлия
Пересильд
- Актёр
Анатолий
Белый
- Актёр
Игорь
Савочкин
- Актриса
Ольга
Волкова
- СГАктёр
Сергей
Газаров
- Актриса
Анна
Михалкова
- Актриса
Мария
Аронова
- ИПАктриса
Ирина
Пивоварова
- ГОСценарист
Геннадий
Островский
- ИПСценарист
Ирина
Пивоварова
- СКСценарист
Сергей
Калужанов
- Продюсер
Карен
Оганесян
- ГШХудожница
Гульнара
Шахмилова
- МСМонтажёр
Максим
Смирнов
- СШОператор
Сергей
Шульц
- ИДКомпозитор
Илья
Духовный