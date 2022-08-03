Марафон (фильм, 2013) смотреть онлайн бесплатно

Марафон
2013, Марафон
Комедия, 101 мин, 12+

О фильме

Жизнь Толика не удалась, спортивная карьера не состоялась, жена ушла к другому. Неуспешный, нелюбимый, безнадежный он потерял веру в себя. Все меняет случайная встреча со странной незнакомкой Анной Ильиничной, которая предлагает ему принять участие в необычном марафоне в далекой Америке…

Страна
Россия
Жанр
Комедия
Качество
Full HD
Время
101 мин / 01:41

Рейтинг

6.2 КиноПоиск
5.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Марафон»