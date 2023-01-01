Биография

Анна Михалкова — актриса, продюсер и телеведущая. Заслуженная артистка России. Родилась в Москве 14 мая 1974 года. Окончив школу, будущая кинодеятельница два года обучалась за границей. Затем получила актерское образование во ВГИКе и поступила на факультет юриспруденции в МГИМО. Первый раз Анна Михалкова показалась на телеэкранах в фильме «Очи черные», который снял ее отец Никита Михалков. Полностью раскрыться как актриса смогла после ленты «Свои». Помимо актерской карьеры, Анна занимается продюсерской деятельностью. Она наиболее известна по лентам «Доктор Рихтер», «Сибирский цирюльник», «Небо в алмазах», «Проигранное место», «Годунов», «Эпидемия», «Окаянные дни», «Распутин», «Жизнь и судьба» и «Скажи Лео».