WinkАнна Михалкова
Анна Михалкова
- Карьера
- Актриса
- Дата рождения
- 14 мая 1974 г. (50 лет)
Биография
Анна Михалкова — актриса, продюсер и телеведущая. Заслуженная артистка России. Родилась в Москве 14 мая 1974 года. Окончив школу, будущая кинодеятельница два года обучалась за границей. Затем получила актерское образование во ВГИКе и поступила на факультет юриспруденции в МГИМО. Первый раз Анна Михалкова показалась на телеэкранах в фильме «Очи черные», который снял ее отец Никита Михалков. Полностью раскрыться как актриса смогла после ленты «Свои». Помимо актерской карьеры, Анна занимается продюсерской деятельностью. Она наиболее известна по лентам «Доктор Рихтер», «Сибирский цирюльник», «Небо в алмазах», «Проигранное место», «Годунов», «Эпидемия», «Окаянные дни», «Распутин», «Жизнь и судьба» и «Скажи Лео».
Фильмография
- 8.5
Уроки китайского2024
- 8.4
Танцуй, Селедка!2023, 99 минБесплатно
- 9.2
Повелитель ветра2023, 99 минБесплатно
- 8.6
Спокойной ночи, малыши!2023
- 8.7
Исправление и наказание2022
- 7.2
Дело2021, 106 мин
- 8.4
Комета Галлея2020, 93 мин
- 8.9
Шторм2019
- 8.3
Давай разведемся!2019, 92 мин
- 6.5
One Mango, Please2019, 14 мин
- 8.2
История одного назначения2018, 108 мин
- 8.0
Селфи2017, 109 минБесплатно
- 8.3
Про любовь. Только для взрослых2017, 104 минБесплатно
- 7.8
Петербург. Только по любви2016, 106 мин
- 9.2
Ледокол2016, 119 мин
- 7.6
Обитаемый остров. Планета Саракш2012, 119 минБесплатно
- 7.8
Кококо2012, 83 мин
- 8.6
Мой папа Барышников2011, 87 минБесплатно
- 8.4
Дочь Якудзы2010, 81 мин
- 8.2
Обитаемый остров2008, 116 минБесплатно