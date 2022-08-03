8.32018, История одного назначения
Драма108 мин18+
Фильм в подписке «Wink Всё в одном + START + AMEDIATEKA»
История одного назначения (фильм, 2018) смотреть онлайн
О фильме
В пехотном полку в Тульской области, куда отправляется на службу вдохновленный передовыми идеями столичный поручик Григорий Колокольцев, происходит преступление. Солдату, на плечи которого ложится вина, грозит военный трибунал и расстрел. Колокольцев обращается за помощью к графу Толстому, который решает защитить невиновного.
Рейтинг
7.1 КиноПоиск
6.6 IMDb
- Режиссёр
Авдотья
Смирнова
- АСАктёр
Алексей
Смирнов
- Актёр
Евгений
Харитонов
- Актёр
Филипп
Гуревич
- Актриса
Ирина
Горбачёва
- ЛЯАктриса
Лиза
Янковская
- Актёр
Игорь
Золотовицкий
- Актриса
Анна
Михалкова
- СУАктёр
Сергей
Уманов
- АПАктриса
Анна
Пармас
- Актёр
Андрей
Смирнов
- Сценарист
Авдотья
Смирнова
- АПСценарист
Анна
Пармас
- Сценарист
Павел
Басинский
- Продюсер
Сергей
Сельянов
- ВШПродюсер
Виктория
Шамликашвилли
- Продюсер
Оксана
Барковская
- НСПродюсер
Наталья
Смирнова
- ТПХудожница
Татьяна
Патрахальцева
- ЮБМонтажёр
Юлия
Баталова
- МООператор
Максим
Осадчий
- Композитор
Баста
- АГКомпозитор
Алексей
Голубенко