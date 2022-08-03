История одного назначения
Wink
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История одного назначения
8.32018, История одного назначения
Драма108 мин18+
Фильм в подписке «Wink Всё в одном + START + AMEDIATEKA»

История одного назначения (фильм, 2018) смотреть онлайн

О фильме

В пехотном полку в Тульской области, куда отправляется на службу вдохновленный передовыми идеями столичный поручик Григорий Колокольцев, происходит преступление. Солдату, на плечи которого ложится вина, грозит военный трибунал и расстрел. Колокольцев обращается за помощью к графу Толстому, который решает защитить невиновного.

Страна
Россия
Жанр
Драма
Качество
SD
Время
108 мин / 01:48

Рейтинг

7.1 КиноПоиск
6.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «История одного назначения»