Биография

Авдотья Смирнова – режиссер, телеведущая, писатель и сценарист, специалист по литературному кино в российском кинематографе. Ее работы тепло принимаются зрителями и высоко оцениваются критиками. Копилка ее наград постоянно пополняется, сейчас в ней уже есть приз «Золотой Овен» и премия «Кинотавр». Писательница родилась в творческой семье. Родители Авдотьи Смирновой – режиссер Андрей Смирнов, создатель известной кинокартины «Белорусский вокзал», а мать – актриса Наталья Рудная. В детстве маленькая Авдотья любила придумывать интересные и захватывающие истории, это увлечение переросло в желание стать студенткой сценарного факультета ВГИКа. Однако отец настаивал, чтобы дочь выбрала другую профессию, поэтому она поступила в МГУ на факультет филологии, но чуть позже забрала документы и перешла на театроведение в ГИТИС. Закончить обучение в вузе ей так и не удалось. Смирнова занялась журналистикой, стала книжным обозревателем в журналах «Столица» и «Афиша», а затем работала редактором на студии «Мосфильм». В 1989 г. Авдотья переехала в Санкт-Петербург, где познакомилась с режиссером Алексеем Учителем, совместно с которым создала сценарий к документальной картине «Последний герой». Их работа продолжилась в фильмах «Баттерфляй» и «Мания Жизели». Затем по сценарию Авдотьи Смирновой выходит фильм «Дневник его жены». Карьера талантливой писательницы, сценариста и режиссера стремительно развивается и сейчас.