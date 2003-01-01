Прогулка (фильм, 2003) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Любовный треугольник на улицах солнечного Санкт-Петербурга. Евгений Цыганов в захватывающей мелодраме от Алексея Учителя.



Питер создан для случайных знакомств. В летний день, гуляя по Невскому проспекту, Леша знакомится с Олей и быстро очаровывается девушкой. Позднее к ребятам присоединяется Петр, лучший друг Леши, и втроем они отправляются бродить по улицам Петербурга. Вскоре Леша ревниво замечает, что Оля флиртует не только с ним, но и с Петей. Мимолетная встреча обернулась настоящей любовной драмой: за полтора часа троица успевает познакомиться, влюбиться и поссориться. Двадцатилетние ребята откровенно говорят на самые личные темы, но при этом у каждого за душой есть своя страшная тайна.



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