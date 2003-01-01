Прогулка (фильм, 2003) смотреть онлайн бесплатно
Сюжет
Любовный треугольник на улицах солнечного Санкт-Петербурга. Евгений Цыганов в захватывающей мелодраме от Алексея Учителя.
Питер создан для случайных знакомств. В летний день, гуляя по Невскому проспекту, Леша знакомится с Олей и быстро очаровывается девушкой. Позднее к ребятам присоединяется Петр, лучший друг Леши, и втроем они отправляются бродить по улицам Петербурга. Вскоре Леша ревниво замечает, что Оля флиртует не только с ним, но и с Петей. Мимолетная встреча обернулась настоящей любовной драмой: за полтора часа троица успевает познакомиться, влюбиться и поссориться. Двадцатилетние ребята откровенно говорят на самые личные темы, но при этом у каждого за душой есть своя страшная тайна.
Если не терпится окунуться в переживания любовной драмы, отправляйтесь в путешествие вместе с героями — Питер откроется вам с другой стороны. Регистрируйтесь на нашем видеосервисе, чтобы смотреть фильм «Прогулка» в хорошем качестве!
Прогулка смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Информация
Рейтинг
- Режиссёр
Алексей
Учитель
- Актриса
Ирина
Пегова
- Актёр
Павел
Баршак
- Актёр
Евгений
Цыганов
- Актёр
Евгений
Гришковец
- Актёр
Карэн
Бадалов
- Актриса
Мадлен
Джабраилова
- Актёр
Андрей
Казаков
- Актёр
Алексей
Колубков
- МКАктёр
Михаил
Крылов
- Актриса
Екатерина
Крупенина
- Сценарист
Авдотья
Смирнова
- Продюсер
Алексей
Учитель
- Продюсер
Кира
Саксаганская
- ЮКОператор
Юрий
Клименко
- ПКОператор
Павел
Костомаров