Ирина Пегова
- Карьера
- Актриса
- Дата рождения
- 18 июня 1978 г. (46 лет)
Биография
Ирина Пегова — актриса российского кинематографа. Обладательница премий «Золотая маска», «Хрустальная Турандот», «Фигаро» и приза фестиваля «Окно в Европу». Родилась в Нижегородской области 18 июня 1978 года. Будущая артистка посещала музыкальную школу по классу скрипки, пела в хоре. После участия в конкурсе «Хочу стать звездой» задумалась о певческой карьере и даже занималась в музыкальной студии. Азы профессии получила в Горьковском театральном училище, где ее заметил режиссер Петр Фоменко. В 1997 году девушка переехала в Москву и стала студенткой актерско-режиссерского факультета ГИТИСа. В составе труппы Московского театра играла разноплановые роли в постановках «Белые ночи», «Безумная Шайо». Позднее работала в театре Олега Табакова «Табакерке», где выступала в пьесах «Дядя Ваня», «Рассказ о счастливой Москве». Стала ведущей артисткой в МХТ им. А. Чехова, сыграв в постановках «Чайка», «Трамвай „Желание“», «ХХ век. Бал». Также сотрудничала с Московским академическим театром им. В. Маяковского. Ирина Пегова известна по ленте «Прогулка», за которую получила приз фестиваля «Окно в Европу». Также она снималась в картинах «Космос как предчувствие», «Подруга особого назначения», «Варенька», «Пассажирка», «Восьмерка», «Погнали», «Позвоните Мышкину».
Фильмография
- 8.2Скоро
Злые люди2025
- 9.2
Мужское слово2024, 93 мин
- 7.9
Битва пап2024, 75 мин
- 9.2
Елки 112024, 92 мин
- 8.7
Вредная привычка2023, 94 минБесплатно
- 8.9
За Палыча!2023, 87 минБесплатно
- 9.0
Моя мама — шпион2023
- 8.8
Я на перемотке!2022, 84 мин
- 7.7
Оливье2022, 85 минБесплатно
- 7.8
Тайна амулета2022, 91 мин
- 9.3
Родные2021, 97 мин
- 8.1
Свингеры2021, 92 мин
- 8.9
Погнали! (2020)2020
- 8.4
СуперБобровы. Народные мстители2018, 85 мин
- 8.1
Позвоните Мышкину2018, 81 минБесплатно
- 9.1
СуперБобровы2016, 91 мин
- 8.4
Хороший мальчик2016, 91 минБесплатно
- 8.8
Лучше не бывает2015
- 8.1
Восьмерка2013, 81 минБесплатно
- 9.0
Страна хороших деточек2013, 78 минБесплатно