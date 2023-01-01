Биография

Ирина Пегова — актриса российского кинематографа. Обладательница премий «Золотая маска», «Хрустальная Турандот», «Фигаро» и приза фестиваля «Окно в Европу». Родилась в Нижегородской области 18 июня 1978 года. Будущая артистка посещала музыкальную школу по классу скрипки, пела в хоре. После участия в конкурсе «Хочу стать звездой» задумалась о певческой карьере и даже занималась в музыкальной студии. Азы профессии получила в Горьковском театральном училище, где ее заметил режиссер Петр Фоменко. В 1997 году девушка переехала в Москву и стала студенткой актерско-режиссерского факультета ГИТИСа. В составе труппы Московского театра играла разноплановые роли в постановках «Белые ночи», «Безумная Шайо». Позднее работала в театре Олега Табакова «Табакерке», где выступала в пьесах «Дядя Ваня», «Рассказ о счастливой Москве». Стала ведущей артисткой в МХТ им. А. Чехова, сыграв в постановках «Чайка», «Трамвай „Желание“», «ХХ век. Бал». Также сотрудничала с Московским академическим театром им. В. Маяковского. Ирина Пегова известна по ленте «Прогулка», за которую получила приз фестиваля «Окно в Европу». Также она снималась в картинах «Космос как предчувствие», «Подруга особого назначения», «Варенька», «Пассажирка», «Восьмерка», «Погнали», «Позвоните Мышкину».