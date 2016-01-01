СуперБобровы (фильм, 2016) смотреть онлайн
9.02016, СуперБобровы
Комедии, Фантастика91 мин12+
Фильм в подписке «Wink Всё в одном»
Сюжет
После неожиданного столкновения с метеоритом каждый член семьи Бобровых получает сверхспособности. Но суперталанты действуют только когда родственники собираются вместе и не скандалят. Смогут ли они сплотиться и стать настоящей командой?
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Информация
СтранаРоссия
КачествоSD
ЖанрыКомедии, Семейные, Фантастика
Рейтинг
5.0 КиноПоиск
4.4 IMDb
- Режиссёр
Дмитрий
Дьяченко
- Актёр
Павел
Деревянко
- Актриса
Оксана
Акиньшина
- Актёр
Роман
Мадянов
- Актриса
Ирина
Пегова
- Актёр
Владимир
Толоконников
- Актёр
Даниил
Вахрушев
- СМАктриса
Софья
Мицкевич
- МШАктёр
Михаил
Шамигулов
- ЕКАктриса
Елизавета
Кононова
- Актёр
Виталий
Кищенко
- ММСценарист
Михаил
Местецкий
- Сценарист
Алексей
Казаков
- Сценарист
Виталий
Шляппо
- Сценарист
Алексей
Троцюк
- Продюсер
Эдуард
Илоян
- Продюсер
Виталий
Шляппо
- Продюсер
Алексей
Троцюк
- Продюсер
Денис
Жалинский
- ТПХудожница
Татьяна
Платонова
- ТПМонтажёр
Тим
Павелко
- Оператор
Дмитрий
Грибанов
- МУКомпозитор
Марк
Уиллотт
- Композитор
Иван
Канаев