СуперБобровы (фильм, 2016) смотреть онлайн

Сюжет

После неожиданного столкновения с метеоритом каждый член семьи Бобровых получает сверхспособности. Но суперталанты действуют только когда родственники собираются вместе и не скандалят. Смогут ли они сплотиться и стать настоящей командой?



СуперБобр�овы смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.