СуперБобровы
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СуперБобровы

СуперБобровы (фильм, 2016) смотреть онлайн

9.02016, СуперБобровы
Комедии, Фантастика91 мин12+
Фильм в подписке «Wink Всё в одном»

Сюжет

После неожиданного столкновения с метеоритом каждый член семьи Бобровых получает сверхспособности. Но суперталанты действуют только когда родственники собираются вместе и не скандалят. Смогут ли они сплотиться и стать настоящей командой?

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Информация

Страна
Россия
Качество
SD
Жанры
Комедии, Семейные, Фантастика

Рейтинг

5.0 КиноПоиск
4.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «СуперБобровы»

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