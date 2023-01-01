Биография

Иван Канаев — композитор, продюсер и актер. Обладатель премии Международного джазового фестиваля «Джаз-лихорадка». Родился в Перми 23 июня 1984 года. Окончил отделение эстрады и джаза в Пермском музыкальном колледже. С 2009 года пишет музыку для телевизионных программ. Руководитель музыкального коллектива в шоу «Все по-нашему» на СТС. Фильмография Ивана Канаева насчитывает 42 проекта. Иван является автором музыки к художественным фильмам «Чебурашка», «Кухня в Париже», «Кухня. Последняя битва», «Ставка на любовь», многосерийным лентам «Кухня», «Гранд», «Ивановы-Ивановы», «Отель Элеон», «Светофор», «Даешь молодежь!». Также является музыкальным продюсером таких рейтинговых проектов, как «Содержанки», «ИП Пирогова», «Мамочки» и «Последний из Магикян».