Иван Канаев
- Карьера
- Композитор
- Дата рождения
- 23 июня 1984 г. (40 лет)
Биография
Иван Канаев — композитор, продюсер и актер. Обладатель премии Международного джазового фестиваля «Джаз-лихорадка». Родился в Перми 23 июня 1984 года. Окончил отделение эстрады и джаза в Пермском музыкальном колледже. С 2009 года пишет музыку для телевизионных программ. Руководитель музыкального коллектива в шоу «Все по-нашему» на СТС. Фильмография Ивана Канаева насчитывает 42 проекта. Иван является автором музыки к художественным фильмам «Чебурашка», «Кухня в Париже», «Кухня. Последняя битва», «Ставка на любовь», многосерийным лентам «Кухня», «Гранд», «Ивановы-Ивановы», «Отель Элеон», «Светофор», «Даешь молодежь!». Также является музыкальным продюсером таких рейтинговых проектов, как «Содержанки», «ИП Пирогова», «Мамочки» и «Последний из Магикян».
Фильмография
- 9.4
Последний богатырь. Наследие2024
- 9.5
Папины дочки. Новогодние2023, 85 минБесплатно
- 9.4
Папины дочки. Новые2023
- 8.8
Вампиры средней полосы. Новогодняя серия2021, 64 мин
- 9.4
Вампиры средней полосы2021
- 7.5
Собирайся, поедем на праздник2021, 20 мин
- 8.8
Содержанки2019
- 8.7
Короче2019
- 9.3
Гранд2018
- 9.4
Ивановы-Ивановы2017
- 9.4
Кухня. Последняя Битва2017, 109 мин
- 9.1
СуперБобровы2016, 91 мин
- 9.5
Отель Элеон2016
- 8.6
Везучий случай2016, 89 мин
- 8.7
Ставка на любовь2015, 88 мин
- 9.3
Мамочки2015
- 9.0
Как я стал русским2015
- 9.5
Кухня в Париже2014, 102 мин
- 8.9
Два отца и два сына2013
- 8.9
Кто если не я?2012Бесплатно