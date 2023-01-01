Кругляши
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Кругляши

Кругляши (мультсериал, 2019) смотреть онлайн

7.72019, Кругляши 1 сезон
Мультсериалы0+

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Сюжет

В волшебном мягком мире Кругляндии живут кругляши: весельчак Хаха, добрая Мими и застенчивый Бубу. В каждой серии они учатся вместе находить выходы из разных ситуаций.

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