Кругляши (мультсериал, 2019) сезон 1 смотреть онлайн
7.72019, Кругляши. Сезон 1 52 серии
Мультсериалы0+
Этот сезон пока недоступен
О сериале
В волшебном мягком мире Кругляндии живут кругляши: весельчак Хаха, добрая Мими и застенчивый Бубу. В каждой серии они учатся вместе находить выходы из разных ситуаций.
СтранаРоссия
ЖанрМультсериалы
Рейтинг
8.3 КиноПоиск
- РТРежиссёр
Роман
Трамвай
- МТРежиссёр
Митя
Тарасевич
- ДКРежиссёр
Дарья
Казначеева
- КГАктриса
Кристина
Гаврыш
- ОСАктриса
Ольга
Симонова
- ВКСценарист
Василий
Куценко
- ТЭСценарист
Татьяна
Эрдемир
- АЗСценарист
Алексей
Затулин
- АРСценарист
Алексей
Рядовой
- ВКПродюсер
Василий
Куценко
- ЮМПродюсер
Юлия
Миндубаева
- ОМПродюсер
Олеся
Мясникова
- Композитор
Иван
Канаев