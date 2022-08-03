Кругляши (мультсериал, 2019) сезон 1 серия 23 смотреть онлайн
Сезоны и серии
О сериале
В волшебном мягком мире Кругляндии живут кругляши: весельчак Хаха, добрая Мими и застенчивый Бубу. В каждой серии они учатся вместе находить выходы из разных ситуаций.
СтранаРоссия
ЖанрМультсериалы
Время3 мин / 00:03
Рейтинг
8.1 КиноПоиск
- РТРежиссёр
Роман
Трамвай
- МТРежиссёр
Митя
Тарасевич
- ДКРежиссёр
Дарья
Казначеева
- КГАктриса
Кристина
Гаврыш
- ОСАктриса
Ольга
Симонова
- ВКСценарист
Василий
Куценко
- ТЭСценарист
Татьяна
Эрдемир
- АЗСценарист
Алексей
Затулин
- АРСценарист
Алексей
Рядовой
- ВКПродюсер
Василий
Куценко
- ЮМПродюсер
Юлия
Миндубаева
- ОМПродюсер
Олеся
Мясникова
- Композитор
Иван
Канаев