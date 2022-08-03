Кругляши. Серия 22
Wink
Детям
Кругляши
1-й сезон
22-я серия

Кругляши (мультсериал, 2019) сезон 1 серия 22 смотреть онлайн

7.92019, Кругляши. Серия 22
Мультсериалы, Для самых маленьких0+
Серия в подписке «START»

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

В волшебном мягком мире Кругляндии живут кругляши: весельчак Хаха, добрая Мими и застенчивый Бубу. В каждой серии они учатся вместе находить выходы из разных ситуаций.

Страна
Россия
Жанр
Мультсериалы, Для самых маленьких, Музыка
Время
3 мин / 00:03

Рейтинг

8.1 КиноПоиск