Отель Элеон (Сериал, 2016)
- 16+25 мин
Отель Элеон
Сезон 1 Серия 1Бесплатно
- 16+25 мин
Отель Элеон
Сезон 1 Серия 2Бесплатно
- 16+25 мин
Отель Элеон
Сезон 1 Серия 3Бесплатно
- 16+26 мин
Отель Элеон
Сезон 1 Серия 4Бесплатно
- 16+25 мин
Отель Элеон
Сезон 1 Серия 5Бесплатно
- 16+25 мин
Отель Элеон
Сезон 1 Серия 6Бесплатно
- 16+25 мин
Отель Элеон
Сезон 1 Серия 7Бесплатно
- 16+25 мин
Отель Элеон
Сезон 1 Серия 8Бесплатно
- 16+25 мин
Отель Элеон
Сезон 1 Серия 9Бесплатно
- 16+25 мин
Отель Элеон
Сезон 1 Серия 10Бесплатно
- 16+25 мин
Отель Элеон
Сезон 1 Серия 11Бесплатно
- 16+25 мин
Отель Элеон
Сезон 1 Серия 12Бесплатно
- 16+25 мин
Отель Элеон
Сезон 1 Серия 13Бесплатно
- 16+25 мин
Отель Элеон
Сезон 1 Серия 14Бесплатно
- 16+25 мин
Отель Элеон
Сезон 1 Серия 15Бесплатно
- 16+25 мин
Отель Элеон
Сезон 1 Серия 16Бесплатно
- 16+25 мин
Отель Элеон
Сезон 1 Серия 17Бесплатно
- 16+25 мин
Отель Элеон
Сезон 1 Серия 18Бесплатно
- 16+25 мин
Отель Элеон
Сезон 1 Серия 19Бесплатно
- 16+25 мин
Отель Элеон
Сезон 1 Серия 20Бесплатно
- 16+27 мин
Отель Элеон
Сезон 1 Серия 21Бесплатно
Сюжет
Продолжение легендарной «Кухни» со старыми и новыми персонажами: комедия о буднях бутик-отеля со звездным актерским составом.
Наш любимый шеф отправился на заслуженный отдых, но жизнь в «Элеоне» спокойнее не стала: новым шефом назначают Сеню, и не все на кухне согласны мириться с такой иерархией. Настя тоже получает повышение, что вызывает у Кости еще больше комплексов. Элеонора Андреевна внезапно передает бразды правления племяннику Павлу, и тот сразу начинает с кадровых перестановок, пригласив в отель гуру менеджмента Софию Толстую. Михаил Джекович вне себя от перспективы работать в подчинении у женщины. В этот бедлам приезжает устраивается горничной наивная Даша из Волчанска.
Какие перипетии ждут персонал отеля под началом безалаберного ловеласа Паши? Милош Бикович, Диана Пожарская, Екатерина Вилкова и другие в любимой комедии — сериал «Отель Элеон» смотреть онлайн можно на видеосервисе Wink.
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Информация
Рейтинг
- Режиссёр
Антон
Федотов
- АМРежиссёр
Антон
Маслов
- ЕЗРежиссёр
Екатерина
Забулонская
- Режиссёр
Максим
Свешников
- Актёр
Милош
Бикович
- Актриса
Диана
Пожарская
- Актриса
Екатерина
Вилкова
- Актриса
Елена
Ксенофонтова
- Актёр
Григорий
Сиятвинда
- Актёр
Сергей
Лавыгин
- Актриса
Ольга
Кузьмина
- Актёр
Виктор
Хориняк
- Актёр
Сергей
Ларин
- Актёр
Олег
Гаас
- Сценарист
Виталий
Шляппо
- ВКСценарист
Василий
Куценко
- Сценарист
Димитрий
Ян
- Сценарист
Павел
Данилов
- Продюсер
Эдуард
Илоян
- Продюсер
Виталий
Шляппо
- Продюсер
Алексей
Троцюк
- Продюсер
Денис
Жалинский
- ЕСАктриса дубляжа
Елена
Соловьева
- АКХудожник
Александр
Ким
- СДХудожник
Сергей
Данилюк
- Художник
Ренат
Гонибов
- АОМонтажёр
Армен
Оганян
- АГМонтажёр
Альберт
Галлямов
- Оператор
Дмитрий
Грибанов
- АЗОператор
Александр
Земляной
- Композитор
Иван
Канаев
- СМКомпозитор
Сергей
Могилевский