Отель Элеон (Сериал, 2016)

Сюжет

Продолжение легендарной «Кухни» со старыми и новыми персонажами: комедия о буднях бутик-отеля со звездным актерским составом.



Наш любимый шеф отправился на заслуженный отдых, но жизнь в «Элеоне» спокойнее не стала: новым шефом назначают Сеню, и не все на кухне согласны мириться с такой иерархией. Настя тоже получает повышение, что вызывает у Кости еще больше комплексов. Элеонора Андреевна внезапно передает бразды правления племяннику Павлу, и тот сразу начинает с кадровых перестановок, пригласив в отель гуру менеджмента Софию Толстую. Михаил Джекович вне себя от перспективы работать в подчинении у женщины. В этот бедлам приезжает устраивается горничной наивная Даша из Волчанска.



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