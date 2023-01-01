Виктор Хориняк
- Карьера
- Актёр, Актёр дубляжа
- Дата рождения
- 22 марта 1990 г. (35 лет)
Биография
Виктор Хориняк — актер российского кино и театра. Лауреат премии Олега Табакова. Родился в Красноярском крае 22 марта 1990 года. С ранних лет будущий артист посвящал много времени спортивным занятиям. В возрасте 10 лет он принял решение учиться в кадетском корпусе, а после окончания учебы задался целью переехать в столицу. Получив одобрение родителей, Виктор приехал в Москву, где поступил в Школу-студию МХАТ. Во время учебы он сыграл своих первых театральных персонажей, а позже вошел в основной состав труппы МХТ им. Чехова. В кино Виктор Хориняк начал сниматься в 2007 году. Его экранным дебютом стала небольшая роль в многосерийном фильме «Закон и порядок. Отдел оперативных расследований». Затем он сыграл в проектах «Стройбатя», «Участковый», «Универ», «Кухня», которые сделали артиста узнаваемым. В 2016 году он снялся в комедийном сериале «Отель „Элион“», а через год Виктора утвердили на главную роль в современной сказке «Последний богатырь», героями которой стали русские былинные персонажи.
Фильмография
Актёр
- 9.4
Последний богатырь. Наследие2024
- 9.2
Елки 112024, 92 мин
- 8.8
Непослушники2024, 107 мин
- 9.2
Поехавшая2023, 105 мин
- 9.0
Непослушник2022, 110 минБесплатно
- 8.7
Непослушник 22022, 105 мин
- 9.4
Родком2020
- 9.2
Кухня. Война за отель2019
- 8.6
Трезвый водитель2018, 96 мин
- 9.5
Отель Элеон2016
- 9.6
Чемпионы: Быстрее. Выше. Сильнее2016, 99 минБесплатно
- 9.5
Кухня в Париже2014, 102 мин
- 9.4
Кухня2012