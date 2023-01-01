Биография

Виктор Хориняк — актер российского кино и театра. Лауреат премии Олега Табакова. Родился в Красноярском крае 22 марта 1990 года. С ранних лет будущий артист посвящал много времени спортивным занятиям. В возрасте 10 лет он принял решение учиться в кадетском корпусе, а после окончания учебы задался целью переехать в столицу. Получив одобрение родителей, Виктор приехал в Москву, где поступил в Школу-студию МХАТ. Во время учебы он сыграл своих первых театральных персонажей, а позже вошел в основной состав труппы МХТ им. Чехова. В кино Виктор Хориняк начал сниматься в 2007 году. Его экранным дебютом стала небольшая роль в многосерийном фильме «Закон и порядок. Отдел оперативных расследований». Затем он сыграл в проектах «Стройбатя», «Участковый», «Универ», «Кухня», которые сделали артиста узнаваемым. В 2016 году он снялся в комедийном сериале «Отель „Элион“», а через год Виктора утвердили на главную роль в современной сказке «Последний богатырь», героями которой стали русские былинные персонажи.