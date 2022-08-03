Кухня в Париже (фильм, 2014) смотреть онлайн
9.52014, Кухня в Париже
Комедия102 мин18+
Фильм в подписке «Wink Всё в одном + START + AMEDIATEKA»
О фильме
Рейтинг
6.9 КиноПоиск
6.8 IMDb
- Режиссёр
Дмитрий
Дьяченко
- Актёр
Дмитрий
Назаров
- Актёр
Марк
Богатырев
- Актриса
Елена
Подкаминская
- Актёр
Дмитрий
Нагиев
- Актёр
Олег
Табаков
- Актёр
Венсан
Перес
- Актёр
Михаил
Тарабукин
- Актёр
Сергей
Лавыгин
- Актёр
Никита
Тарасов
- Актёр
Виктор
Хориняк
- Сценарист
Димитрий
Ян
- ВКСценарист
Василий
Куценко
- Сценарист
Павел
Данилов
- Сценарист
Игорь
Тудвасев
- Продюсер
Вячеслав
Муругов
- Продюсер
Эдуард
Илоян
- Продюсер
Виталий
Шляппо
- Продюсер
Алексей
Троцюк
- ГМХудожница
Гелена
Мартемьянова
- НБМонтажёр
Николай
Булыгин
- МПМонтажёр
Максим
Полинский
- МЛМонтажёр
Мария
Лихачева
- Оператор
Сергей
Дышук
- Композитор
Иван
Канаев
- АСКомпозитор
Антон
Силаев
- АМКомпозитор
Алексей
Массалитинов