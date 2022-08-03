Кухня в Париже
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Кухня в Париже

Кухня в Париже (фильм, 2014) смотреть онлайн

9.52014, Кухня в Париже
Комедия102 мин18+
Фильм в подписке «Wink Всё в одном + START + AMEDIATEKA»

О фильме

Команда ресторана «Клод Моне» терпит фиаско и вынуждена отправиться в «изгнание» — в Париж. «Город любви» бросает им вызовы ведь надо постараться спасти репутацию, накормить Президентов и преодолеть миллион препятствий à la française…

Страна
Россия
Жанр
Комедия
Качество
SD
Время
102 мин / 01:42

Рейтинг

6.9 КиноПоиск
6.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Кухня в Париже»