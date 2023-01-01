Биография

Сергей Дышук — российский кинооператор. Родился в 1975 году. Будущий кинодеятель окончил Московский институт телевидения и радиовещания. В 1998 году Сергей начал работать оператором телеканала MTV Russia. Является оператором-постановщиком некоторых видеоклипов групп «Хали-Гали», «Кеды», «Премьер-министр», певицы Арианы, а также концертов групп «Найк Борзов», IFK. Снимал рекламу для фирмы Panasonic. Как оператор Сергей Дышук руководил процессом съемок фильмов «Дублер», «Остров везения», «Цветок дьявола», сериала Кухня, а также криминальной комедии «Модный синдикат» на телеканале СТС.