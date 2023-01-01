Модный синдикат
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Модный синдикат
9.02022, Модный синдикат 1 сезон
Комедии, Криминал16+

Модный синдикат (сериал, 2022) смотреть онлайн бесплатно

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Модельер Ланской, в поисках былой славы и денег на новую коллекцию находит спонсора в лице жены криминального авторитета Гали. Самоуверенная девушка приезжает в Москву с «верным псом» Мишей, чтобы прикрыть махинации мужа брендом Ланского. Мечтающий о показах в Париже модельер вынужден работать с неприлично богатой сахалинской девушкой, лишeнной вкуса. Правда, со временем Ланской увидит в грубоватой Гале долгожданную музу.

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Рейтинг

7.5 КиноПоиск
6.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Модный синдикат»

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