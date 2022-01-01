WinkСериалыМодный синдикат1-й сезон4-я серия
9.02022, Модный синдикат. Сезон 1. Серия 4
Комедия, Криминал16+
Модный синдикат (сериал, 2022) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн бесплатно
О сериале
Модельер Ланской, в поисках былой славы и денег на новую коллекцию находит спонсора в лице жены криминального авторитета Гали. Самоуверенная девушка приезжает в Москву с «верным псом» Мишей, чтобы прикрыть махинации мужа брендом Ланского. Мечтающий о показах в Париже модельер вынужден работать с неприлично богатой сахалинской девушкой, лишeнной вкуса. Правда, со временем Ланской увидит в грубоватой Гале долгожданную музу.
Рейтинг
7.5 КиноПоиск
6.4 IMDb
- Режиссёр
Александр
Карпиловский
- Актёр
Ян
Цапник
- Актриса
Мария
Горбань
- Актёр
Антон
Жижин
- Актриса
Ангелина
Стречина
- Актёр
Кирилл
Полухин
- Актёр
Дмитрий
Колчин
- Актриса
Яна
Кошкина
- Актёр
Александр
Пташенчук
- Актриса
Вера
Строкова
- ЕКАктриса
Евгения
Капралова
- Сценарист
Мехрали
Пашаев
- Сценарист
Александр
Коротков
- Сценарист
Кирилл
Карташов
- КЛСценарист
Кирилл
Легай
- Продюсер
Павел
Данилов
- Продюсер
Димитрий
Ян
- Продюсер
Игорь
Тудвасев
- Продюсер
Дмитрий
Дьяченко
- ДУХудожница
Дарья
Уфимцева
- КМХудожница
Кшыся
Митрохович
- АОМонтажёр
Армен
Оганян
- НПМонтажёр
Наталия
Перминова
- ВАМонтажёр
Владимир
Ашихмин
- ВКМонтажёр
Виктор
Карпиловский
- Оператор
Сергей
Дышук