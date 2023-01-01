Биография

Яна Кошкина — актриса, модель, телеведущая. Родилась в Ленинграде 22 апреля 1990 года. В школьные годы будущая артистка увлекалась спортивными дисциплинами, включая художественную гимнастику и плавание, дослужилась до звания мастера спорта. Получив диплом легендарной академии СПбГАТИ, отправилась в Москву. Будучи студенткой, работала моделью. Как телеведущая проявила себя в программе «Короли фанеры». Играла в таких спектаклях, как «Белое облако Чингисхана» и «Итальянские каникулы». Участвует в шоу «Однажды в России». Дебют Яны Кошкиной состоялся в телесериале «ОБЖ», затем она появилась в «Интернах», «Леснике», «Чопе», «Напарнике», комедийном сериале «#вмаскешоу». Также снималась в видеоклипах известных поп-исполнителей. Всего в фильмографии артистки — более 50 проектов.