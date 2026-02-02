Фильм Уволить Жору

Макс — молодой и шустрый, не особо отягощенный моралью и принципами провинциал, энергично делающий успешную карьеру в Москве. Он работает в кадровом агентстве, и его специализация — увольнять топ-менеджеров, помогать отжимать доли в компаниях и тому подобные рутинные для бизнеса вопросы. Очередное задание Макса — избавиться от главного программиста большой IT-компании Георгия. На первый взгляд, работы на пару дней, ведь кто такой Жора? Бородатый мальчик под 40, воплощение простоты и безобидности… Но, оказывается, что это уникальный случай, и уволить Жору невероятно сложно! Особенно учитывая, какая обаятельная у него сводная сестра. Максу предстоит пройти через массу смешных, трогательных и опасных испытаний, которые помогут ему понять, что в жизни есть другие ценности, кроме карьеры, денег и недвижимости.

