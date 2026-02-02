Фильм Уволить Жору

О фильме
Макс — молодой и шустрый, не особо отягощенный моралью и принципами провинциал, энергично делающий успешную карьеру в Москве. Он работает в кадровом агентстве, и его специализация — увольнять топ-менеджеров, помогать отжимать доли в компаниях и тому подобные рутинные для бизнеса вопросы. Очередное задание Макса — избавиться от главного программиста большой IT-компании Георгия. На первый взгляд, работы на пару дней, ведь кто такой Жора? Бородатый мальчик под 40, воплощение простоты и безобидности… Но, оказывается, что это уникальный случай, и уволить Жору невероятно сложно! Особенно учитывая, какая обаятельная у него сводная сестра. Максу предстоит пройти через массу смешных, трогательных и опасных испытаний, которые помогут ему понять, что в жизни есть другие ценности, кроме карьеры, денег и недвижимости.
- Режиссёр
Марюс
Вайсберг
- Актёр
Данила
Козловский
- Актёр
Михаил
Галустян
- Актёр
Вадим
Андреев
- Актриса
Ольга
Тумайкина
- Актриса
Наталья
Бардо
- Актриса
Яна
Кошкина
- ВМАктриса
Василиса
Макарова
- СЯАктёр
Станислав
Ярушин
- Актёр
Никита
Тарасов
- Актриса
Катрин
Асси
- Актёр
Ренат
Мухамбаев
- АПАктёр
Андрей
Перунов
- ВЯАктёр
Владимир
Якимов
- СКАктёр
Сергей
Колесников
- ВТАктёр
Вячеслав
Тимербулатов
- АКАктриса
Альбина
Кабалина
- ИГАктёр
Игорь
Гордеев
- КМАктёр
Константин
Мерзликин
- МСАктёр
Максим
Сушко
- Сценарист
Марюс
Вайсберг
- Сценарист
Зина
Иткина
- Сценарист
Тимур
Левченко
- Сценарист
Дмитрий
Лунев
- ВВПродюсер
Вадим
Верещагин
- Продюсер
Марюс
Вайсберг
- ДЯОператор
Дмитрий
Яшонков