Вадим Верещагин
- Карьера
- Продюсер
- Дата рождения
- 11 октября 1983 г. (42 года)
Фильмография
Продюсер
- 8.9
Батя 2: Дед2025, 84 мин
- 9.1
Батя 2: Дед2025
- 7.8
Вниз2025, 91 мин
- 9.1
Доктор Динозавров2025, 93 мин
- 8.8
Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича2024, 104 мин
- 6.4
Ледяной демон2021, 88 минБесплатно
- 7.1
Приворот. Черное венчание2021, 88 минБесплатно
- 7.0
Вдова2020, 86 минБесплатно
- 9.4
Стрельцов2020, 97 минБесплатно
- 8.0
Яга. Кошмар темного леса2020, 92 минБесплатно
- 8.4
Девятая2019, 94 минБесплатно
- 8.5
Миллиард2019, 96 минБесплатно