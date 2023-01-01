Батя 2: Дед (сериал, 2025) смотреть онлайн

Евгений Цыганов, Стас Старовойтов и Владимир Вдовиченков — в долгожданном сиквеле о том, как травмы прошлого становятся ключом к будущему. Сериал «Батя 2: Дед» (2025) ждет вас на Wink.



Семья Макса и Ирины застыла на грани: они уже не вместе, но и не врозь — словно чашка, которую аккуратно поставили на край стола, боясь разбить окончательно. Их сын Дима, вместо того чтобы коротать каникулы в душной московской квартире с отцом, совершает бунт по-детски гениальный: с рюкзаком, набитым вещами и обидой, он сбегает в деревню к деду — тому самому, чьи уроки когда-то перевернули жизнь его отца. Уездная глушь встречает Диму запахом печного дыма и стариком, руки которого помнят и войну, и первую любовь. Пока мальчик учится колоть дрова и ловить рыбу, Макс, пустившись в погоню, невольно запускает механизм воспоминаний.



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