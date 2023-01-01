Батя 2: Дед (сериал, 2025) смотреть онлайн
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О сериале
Евгений Цыганов, Стас Старовойтов и Владимир Вдовиченков — в долгожданном сиквеле о том, как травмы прошлого становятся ключом к будущему. Сериал «Батя 2: Дед» (2025) ждет вас на Wink.
Семья Макса и Ирины застыла на грани: они уже не вместе, но и не врозь — словно чашка, которую аккуратно поставили на край стола, боясь разбить окончательно. Их сын Дима, вместо того чтобы коротать каникулы в душной московской квартире с отцом, совершает бунт по-детски гениальный: с рюкзаком, набитым вещами и обидой, он сбегает в деревню к деду — тому самому, чьи уроки когда-то перевернули жизнь его отца. Уездная глушь встречает Диму запахом печного дыма и стариком, руки которого помнят и войну, и первую любовь. Пока мальчик учится колоть дрова и ловить рыбу, Макс, пустившись в погоню, невольно запускает механизм воспоминаний.
Готовы смеяться сквозь слезы и пересмотреть отношения с близкими? Тогда сериал «Батя 2: Дед», онлайн в хорошем качестве доступный на видеосервисе Wink, — дл�я вас. После просмотра обязательно спросите себя: а какие уроки из детства вы несете в свою семью?
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Рейтинг
- ИУРежиссёр
Илья
Учитель
- Актёр
Владимир
Вдовиченков
- ССАктёр
Стас
Старовойтов
- Актёр
Евгений
Цыганов
- Актриса
Надежда
Михалкова
- АААктёр
Андрей
Андреев
- Актёр
Степан
Девонин
- Актёр
Севастьян
Бугаев
- Актриса
Анастасия
Талызина
- СПАктриса
София
Петрова
- ЮСАктёр
Юрий
Степанов
- ДААктриса
Дарья
Альхова
- ФБАктёр
Федор
Балабанов
- АЛСценарист
Алексей
Литвиненко
- АЗСценарист
Антон
Зайцев
- ПТСценарист
Павел
Тихомиров
- ВВПродюсер
Вадим
Верещагин
- АЗПродюсер
Антон
Зайцев
- АЛПродюсер
Артем
Логинов
- АЩПродюсер
Антон
Щукин
- ГГПродюсер
Гавриил
Гордеев
- Продюсер
Тина
Канделаки
- АВ�Продюсер
Аркадий
Водахов
- МРПродюсер
Марина
Разумова
- БХПродюсер
Борис
Ханчалян
- СКПродюсер
Сергей
Косинский
- ДБХудожник
Денис
Бауэр
- АЕХудожница
Анастасия
Егорова
- Художник
Владимир
Никифоров
- ПМОператор
Павел
Медведев